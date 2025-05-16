Выпускникам рекомендовали участвовать в «Последнем звонке» в школьной форме

Государственное агентство дошкольного и общего образования направило в учебные заведения инструкцию, касающуюся внешнего вида учащихся на мероприятии «Последний звонок».

В документе подчёркивается, что одежда и внешний облик участников должны соответствовать Дисциплинарным правилам учебного заведения и быть аккуратными.

Также учащимся рекомендуется соблюдать школьный дресс-код и по возможности прийти в установленной школьной форме.