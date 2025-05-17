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День рождения среди картин и карнавала: в Баку открылась выставка Луиса де Соуза - ФОТО

First News Media00:30 - Сегодня
День рождения среди картин и карнавала: в Баку открылась выставка Луиса де Соуза - ФОТО

16 мая в Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие выставки бразильского художника Луиса де Соуза, приуроченное ко дню рождения автора. Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере, объединившей искусство, культуру и дипломатические связи.

С приветственной речью на открытии выступили помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, а так же Посол Бразилии в Азербайджане — Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круз.

Художник также лично выразил благодарность как организаторам, так и всему азербайджанскому народу, отметив, что для него большая честь отпраздновать день рождения именно здесь и представить публике свои работы.

Стоит отметить, что от коллектива Центра Гейдара Алиева художнику в подарок были вручены национальная папаха и четки, символизирующие культурное единение и теплое гостеприимство азербайджанской стороны.

Выставка стала по-настоящему уникальным событием: Луис де Соуза подготовил 15 работ специально для Азербайджана — это первый случай в его творческой практике, когда он создает целую экспозицию, вдохновленную конкретной страной и ее культурой. Особенностью проекта также стало то, что вся подготовка заняла всего два дня — но, несмотря на сжатые сроки, выставка получилась масштабной и насыщенной.

Открытие сопровождалось выступлением карнавального квартета, состоящего из артистов азербайджанского театрализованного коллектива «iWonderland». Это взаимодействие искусства, театра и танца сделало экспозицию особенно живой и запоминающейся.

Бразильский галерист Леонардо Митруд де Лимано, также присутствовавший на мероприятии, подчеркнул важность культурного обмена, заявив: «Искусство — самая красивая форма дипломатии».

Выставка Луиса де Соуза в Центре Гейдара Алиева обещает стать важным событием в культурной жизни города, открывающим новые горизонты в диалоге между Бразилией и Азербайджаном.

Джамиля Суджадинова

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