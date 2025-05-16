На «Евровидение-2025» предотвращена антиазербайджанская провокация - ВИДЕО

Вчера, 15 мая, состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2025». Наиболее примечательным моментом конкурса стало изменение сценографии выступления представителя Армении, передает Musavat.

Напомним, что в первоначальной версии номера армянского исполнителя на фоне были размещены две крупные конструкции. Одна из них напоминала контур карты Армении, а другая - территории, охватывающие Карабахский регион Азербайджана и прилегающие к нему семь районов.

В ходе выступления эти две конструкции «соединялись», а армянский певец, взобравшись на них, эмоционально демонстрировал «победу», что имело явный политический подтекст.

Руководитель азербайджанской делегации на конкурсе «Евровидение» Нурлана Джафарова заявила, что будут приняты меры в связи с провокацией.

«Неужели вы думаете, что мы могли проигнорировать такой серьезный скандал? Второй полуфинал будет прекрасным», - сказала она.

Во время вчерашнего полуфинала зрители заметили, что выступление армянского участника было изменено - его бронированный костюм был модифицирован, а спорные конструкции полностью убраны из номера.