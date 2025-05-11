Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина

Президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева.

Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.

«Возможно, это великий день для России и Украины! <...> Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.

Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.

Источник: Gazeta.Ru