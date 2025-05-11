Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина
Президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева.
Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
«Возможно, это великий день для России и Украины! <...> Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.
Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.
Источник: Gazeta.Ru
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