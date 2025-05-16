Министр обороны Израиля пригрозил убить лидеров хуситов

Израиль продолжит наносить удары в ответ на атаки движения "Ансар Аллах", действующего в Йемене, и готов уничтожить его лидера Абдуль-Малика аль-Хуси.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Как мы уже говорили, если хуситы продолжат обстреливать Израиль ракетами, они пострадают от болезненных ударов, и мы также ударим по главам террора, как мы это сделали с Дейфом и Синварами в Газе, Насраллой в Бейруте и Ханией в Тегеране", - отметил он.