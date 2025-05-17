Франция покинула еще одну военную базу в Сенегале

Франция завершила вывод своего военного контингента с третьей базы в Сенегале, и планируется, что все военнослужащие покинут страну к лету.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара», — говорится в сообщении посольства республики в африканской стране.

Там добавили, что оставшиеся базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком.