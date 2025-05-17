Армия Израиля заявила о скором расширении операции в Газе

Израильская армия интенсифицировала удары по сектору Газа и готовится к расширению масштабов проводимой там военной операции.

Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«В течение последнего дня Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары и мобилизовывать войска для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС»,- заявили военные.

«Войска Армии обороны Израиля продолжат действовать для защиты израильских мирных жителей и достижения целей войны»,- добавили в пресс-службе.

В армии отметили, что речь идет о первой фазе ранее анонсированной операции под кодовым названием «Колесницы Гидеона». Как сообщала ранее гостелерадиокомпания Kan, целью расширенной военной операции станут «разгром и усмирение ХАМАС в секторе Газа», а также «освобождение всех заложников».

Источник: ТАСС