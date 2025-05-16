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Прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

First News Media22:00 - Сегодня
Прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Бакинском военном суде 16 мая прошло очередное заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание власти и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В суде помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли начал рассмотрение документов, отражающих уничтожение культурного наследия на ранее оккупированных Арменией суверенных территориях Азербайджана.

Так, с помощью переводчика была исследована статья, опубликованная в иностранном СМИ 7 апреля 1993 года, об оккупации Кяльбаджара армянской армией.

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