Два человека погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

По меньшей мере два человека, включая нападавшего, погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в спортивном зале в Лас-Вегасе, штат Невада.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей.

Капитан полиции Лас-Вегаса Эсмеральда Боведа уточнила, что сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия и обнаружили стоящего в дверях спортивного зала мужчину с огнестрельным оружием. Стрелок выбежал из здания, сотрудники полиции открыли по нему огонь, после чего задержали.

"Медики прибыли и увезли подозреваемого в больницу, где позднее он скончался <...> На месте происшествия внутри здания было также обнаружено тело жертвы стрельбы. Трех пострадавших госпитализировали, один из них был в тяжелом состоянии", — сказала Боведа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.