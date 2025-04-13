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Бинали Йылдырым: Победа Азербайджана в Карабахе стала мощным стимулом для тюркского мира

First News Media09:10 - Сегодня
Бинали Йылдырым: Победа Азербайджана в Карабахе стала мощным стимулом для тюркского мира

Победа Азербайджана в Карабахе дала мощный импульс всему тюркскому миру.

Об этом в интервью Report заявил председатель Совета мудрецов Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым, оценивая роль Азербайджана в деятельности организации.

Он отметил, что несмотря на то, что ОТГ как международной структуре всего 15 лет, по уровню активности она прошла путь, сравнимый с 50 годами:

"У Турции и Азербайджана особая роль и большие заслуги в деятельности организации. За эти годы между нами не возникало разногласий в рамках ОТГ".

По словам Б.Йылдырыма, одной из причин тесного взаимодействия двух стран является отсутствие языкового барьера:

"Турцию и Азербайджан сближает общий язык. Более того, обе страны используют латинский алфавит. В течение двух лет мы активно работаем над внедрением единого алфавита для остальных тюркских государств, чтобы упростить взаимопонимание. Надеемся, что по мере усиления коммуникации наши связи будут еще более развиваться. Это будет способствовать углублению культурных связей и укреплению благосостояния".

Подчеркнув, что такие международные организации, как ОБСЕ и ООН, в течение 30 лет лишь затягивали решение вопроса, Бинали Йылдырым отметил, что моральная поддержка Турции сыграла важную роль на пути к победе Азербайджана:

"Победа Азербайджана в Карабахе вдохнула жизнь в тюркский мир. В этом контексте я полностью согласен с выражением "у тюрка нет друга, кроме тюрка". Укрепляя тюркское единство, мы укрепляем и нашу взаимную поддержку. Следующие шаги будут направлены на усиление регионального сотрудничества".

Он также напомнил, что в следующем году председательство в ОТГ перейдет к Азербайджану, а в мае в Будапеште пройдет неформальный саммит организации:

"Останавливаться нельзя — только вперед".

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