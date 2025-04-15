В Баку и на Абшероне прогнозируются ливни и грозы

Синоптики предупреждают об интенсивных ливнях и сильном ветре в Баку и на Абшероне.

Как передает 1news.az, национальная гидрометеорологическая служба сообщает, что в ночь с 15 на 16 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются сильные ливневые дожди. По информации, в первой половине дня местами интенсивность осадков возрастет, также существует вероятность гроз.

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с к полудню 17 апреля, при этом в отдельных районах полуострова порывы могут достигать 30–35 м/с.

В связи с ожидаемыми обильными осадками существует риск подтоплений на некоторых территориях Апшеронского полуострова.