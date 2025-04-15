Президент Грузии обсудил с премьером Азербайджана вопросы стратегического партнерства

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился в Баку с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления стратегического партнерства между двумя странами и вопросы успешного сотрудничества в различных сферах, в том числе в региональных и международных форматах.

Было отмечено, что основное внимание направлено на углубление торгово-экономических отношений и развитие совместных региональных проектов. Особенно была подчеркнута важность Среднего коридора, обсуждены вопросы увеличения возможностей грузоперевозок.

Стороны также отметили важность сохранения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Кавелашвили выразил благодарность премьер-министру Али Асадову за неизменную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Грузии.