«Азеришыг»: Устраняются аварии, вызванные сильным ветром и дождем - ФОТО

«Азеришыг» продолжает работу в усиленном режиме для устранения аварий и перебоев с подачей электроэнергии, вызванных ухудшением погодных условий на территории Азербайджана.

Как сообщили в акционерном обществе, приняты все необходимые технические и организационные меры, аварийные бригады работают круглосуточно.

В ряде случаев подача электроэнергии временно приостанавливается в профилактических целях, чтобы избежать масштабных повреждений из-за сильного ветра и ливней.

Жителей призвали обращаться по горячей линии «199» или через официальные страницы компании в социальных сетях при возникновении проблем.