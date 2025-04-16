«Азеришыг»: Устраняются аварии, вызванные сильным ветром и дождем - ФОТО
«Азеришыг» продолжает работу в усиленном режиме для устранения аварий и перебоев с подачей электроэнергии, вызванных ухудшением погодных условий на территории Азербайджана.
Как сообщили в акционерном обществе, приняты все необходимые технические и организационные меры, аварийные бригады работают круглосуточно.
В ряде случаев подача электроэнергии временно приостанавливается в профилактических целях, чтобы избежать масштабных повреждений из-за сильного ветра и ливней.
Жителей призвали обращаться по горячей линии «199» или через официальные страницы компании в социальных сетях при возникновении проблем.
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