Девечичай затопил дворы и дома в Шабране

Река Девечичай вышла из берегов, дворы, дома и коммерческие объекты затоплены.

Северное бюро АПА сообщает, что в результате интенсивного дождя сильный паводок на реке Девечичай затопил дворы частных жилых домов, дома, хозяйства и коммерческие объекты в городе Шабран.

В районе происшествия находится около 30 домов. Живущие в домах жители эвакуированы.

На место происшествия привлечены представители Шабранской районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и представители других соответствующих структур.