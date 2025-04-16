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Состоялся деловой завтрак, посвящённый выставкам «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan» - ФОТО

First News Media12:10 - 16 / 04 / 2025
Состоялся деловой завтрак, посвящённый выставкам «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan» - ФОТО

Вчера, 15 апреля, для участников 18-й Азербайджанской Международной Выставки «Сельское Хозяйство» - Caspian Agro и 30-й Юбилейной Азербайджанской Международной Выставки «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan был организован деловой завтрак.

На мероприятии с речью выступил Директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров, передав участникам и организаторам выставок приветствие и послание министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова. Исходя из пожеланий специалистов и компаний, работающих в агропромышленном секторе, было поддержано продление продолжительности выставок с 3 до 4 дней.

Этот шаг был признан чрезвычайно важным для участников аграрного сектора. Особо была подчеркнута роль компании «Caspian Event Organisers» — организатора выставок «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan».

В ходе делового завтрака была предоставлена информация о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание при подготовке к выставке, а также о том, как максимально эффективно воспользоваться возможностями выставки для установления деловых контактов. Деловой завтрак прошёл в интерактивном формате сессии вопросов и ответов.

В мероприятии приняли участие около 70 представителей из 44 компаний. Также в деловом завтраке участвовали представители учреждений, поддерживающих выставки, в том числе Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентства Поощрения Экспорта и Инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, Национальной Конфедерации Конфедерация Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), а также Азербайджанской Ассоциации промышленников продуктов питания и напитков (AQİSA).

Следует отметить, что выставки «Caspian Agro» и «InterFood Azerbaijan», уже ставшие национальными брендами и крупнейшими мероприятиями в области сельского хозяйства и пищевой промышленности Каспийского региона, пройдут с 13 по 16 мая в Баку Экспо Центре.

Деловые завтраки предоставляют участникам полезную информацию и практические рекомендации для увеличения продаж на выставке, повышения эффективности участия, а также максимального использования возможностей нетворкинга и продвижения. Проведение таких мероприятий способствует тому, чтобы участники могли быстрее и эффективнее достичь поставленных целей, применяя обсуждаемые методы и стратегии, а также в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемыми выставками.

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