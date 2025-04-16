Ильхам Алиев: Энергетическую безопасность Европы невозможно представить без Азербайджана и Грузии

Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

«В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии», - отметил глава государства, подчеркнув, что достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Среднего коридора.