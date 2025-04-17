Стратегический тандем: Баку и Тбилиси задают правила игры

Ясно осознавая значение своего взаимодействия не только в двустороннем, но и в многостороннем формате, а также в глобальном контексте, Баку и Тбилиси последовательно демонстрируют: их сотрудничество – это не просто тактический выбор, а стратегическая необходимость.

Причем необходимость, важная не только для них самих, но и для устойчивого развития как всего региона, так и более широкой географии.

Очередное подтверждение этот вывод получает на фоне официального визита в Азербайджан Президента Грузии Михеила Кавелашвили. Символичен сам факт того, что свой первый официальный визит Президент Грузии совершил именно в Азербайджан. Это наглядно демонстрирует приоритетность и стратегическую значимость азербайджано-грузинских отношений, основанных на общей истории, взаимном доверии и совпадающих интересах в сфере регионального развития.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев так характеризует значение двустороннего сотрудничества: «Я очень рад, что после избрания Президентом свой первый официальный визит Вы совершаете в Азербайджан. Мы в Азербайджане высоко ценим это. Это еще раз демонстрирует суть грузино-азербайджанских отношений, дружбу и братство наших народов. На протяжении веков наши народы жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас».

Со своей стороны, Президент Михеил Кавелашвили отметил, что для него было важно совершить визит в Азербайджан вскоре после избрания на этот пост: «Это мой первый зарубежный визит в качестве Президента Грузии. Этот визит подчеркивает стратегические и особые добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном».

«Веками между нашими народами складывалась уникальная дружба, создающая прочную основу для еще большего укрепления сотрудничества в будущем. Сохранение национальной самобытности, уважение к обычаям, традициям, культуре и нашей истории являются основополагающими принципами, которым наши народы уделяют особое внимание. Наша дружба основана на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга. Мы понимаем, насколько важно доверие в отношениях, и знаем цену своему слову. У нас есть ряд неписаных законов и ценностей, которые спасли нас и привели к сегодняшнему дню. Вот почему грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство столь особенны и образцовы», - сказал он.

Стоит отметить, что Азербайджан и Грузия — не просто соседи и партнеры. Их совместные стратегические проекты уже давно переросли уровень двустороннего взаимодействия, став весомым фактором международной стабильности и устойчивого развития.

Азербайджанский лидер констатирует, что многие инвестиционные проекты, связывающие две страны, имеют важное значение для обширной географии: «Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение и перекраивают транспортную и энергетическую карту не только Южного Кавказа, но и Евразийского региона».

«Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии. Достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Среднего коридора.

Если сегодня мы говорим о проекте Среднего коридора на Южном Кавказе, то это – коридор, пролегающий через Азербайджан и Грузию. Объем грузов, проходящих через территорию наших стран, растет с каждым годом, и предпринимаются дополнительные шаги по увеличению объемов этих грузов», - сказал Ильхам Алиев.

Его грузинский коллега заявил, что совместные взаимовыгодные проекты Азербайджана и Грузии делают наш регион еще более привлекательным для всего мира: «Обеспечение прочного мира и стабильности важно для того, чтобы регион Южного Кавказа стал более конкурентоспособным, надежным и перспективным».

Действительно, устойчивый мир, стабильность и безопасность – это ключевые условия для дальнейшего продвижения и углубления интеграционных процессов на Южном Кавказе, без которых сложно достичь полноценного развития и процветания региона.

Об этом говорят и в Баку, и в Тбилиси.

Президент Ильхам Алиев подчеркивает: «Установление мира и спокойствия на Южном Кавказе также является вопросом наших общих интересов, и здесь свой вклад вносят и Грузия, и Азербайджан. К сожалению, Южный Кавказ на многие годы превратился в арену конфликтов и войн. Надеюсь, что отныне черные страницы Южного Кавказа будут перевернуты и останутся в истории».

Со своей стороны, Президент Михеил Кавелашвили обращает внимание на то, риски и вызовы нашего времени ставят под удар многие базовые ценности, которые еще недавно казались незыблемыми. «Нынешняя эпоха глобализации, полная вызовов и опасностей, представляет угрозу многим основополагающим ценностям. Поэтому мы должны уделять особое внимание и прилагать усилия для защиты этих принципов. Грузинский и азербайджанский народы едины и будут едины в борьбе за защиту ценностей, имеющих жизненно важное значение для наших народов», - заявил он.

«Твердо убежден, что выдержавшие испытание временем стратегические и добрососедские отношения высокого уровня будут еще больше укрепляться и выйдут на новый уровень в реализации национальных интересов Грузии и Азербайджана. Тесное сотрудничество наших стран во всех областях имеет особое значение для эффективного решения задач, стоящих перед регионом и миром», - отметил Михеил Кавелашвили.

Он подчеркнул, что Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга: «Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

«Грузия приветствует недавнее завершение переговорного процесса по всем пунктам мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Это, несомненно, шаг вперед в демонстрации и использовании потенциала, возможностей региона. Надеемся, что в ближайшем будущем будет подписано историческое соглашение, что станет решающим импульсом для обеспечения долгосрочного, устойчивого мира в регионе», - сказал Президент Грузии.

«Еще раз хотел бы подчеркнуть провозглашенную Грузией политику мира и ее готовность внести вклад в обеспечение мира в регионе. Хочу заверить Вас, что Грузия всегда была сторонником диалога, дипломатии, мирного сосуществования на Южном Кавказе, и этот курс будет продолжен и в будущем. Особая, многовековая дружба между нашими странами и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона. Уверен, что наше общее будущее – это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями», - добавил он.

«К сожалению, в последнее время наши страны неоднократно становились объектом двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил. Несмотря на многочисленные усилия, мы решительно устраняем эти угрозы, обеспечиваем безопасность и стабильность региона. Невозможно, что бы какая-либо третья страна или организация лучше нас знали, что лучше для наших народов. Я рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере защиты общих интересов интенсифицировалось, и еще раз благодарю Вас, господин Президент, за это. Выверенной и последовательной политикой мы должны полностью использовать потенциал региона, выполнить функцию прочного, надежного, соединяющего моста на геополитической карте мира», - подчеркнул Президент Грузии.

Как видно, стратегическое взаимодействие Азербайджана и Грузии превратили Южный Кавказ в важный центр международного сотрудничества, усилив его привлекательность для государств-партнеров и глобальных инвесторов. Совместные проекты наших стран выходят за рамки традиционного двустороннего формата, они имеют гораздо более широкий охват и способствуют созданию и развитию новых энергетических маршрутов и транспортных коридоров глобального значения. Все позволяет с оптимизмом смотреть на будущее азербайджано-грузинских отношений и надеяться на их дальнейшее развитие по восходящей.

С другой стороны, Баку и Тбилиси адресуют четкий месседж внешним игрокам - время диктовать условия давно прошло, сегодня Южный Кавказ уверенно продолжает трансформироваться в самостоятельный центр силы, способный не только формировать собственную повестку, но и влиять на более широкую региональную и глобальную архитектуру безопасности и сотрудничества.

Так что, пора научиться внимательнее и более ответственно подходить к пониманию геополитических реалий региона и соблюдать правила, сформированные в его рамках. И чем быстрее это будет осознано внешними акторами, тем более значительными окажутся их политические и экономические выгоды от конструктивного участия в региональных процессах.