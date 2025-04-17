Доверие, диалог и развитие: итоги встречи замглав МИД Азербайджана, Грузии и Армении

МИД Азербайджана, Грузии и Армении выступили с совместным заявлением по итогам трехсторонней встречи заместителей министров в Тбилиси.

«17 апреля 2025 года по инициативе министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Армении состоялась трехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел трех стран.

В первую очередь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян приветствовали проведение первой трехсторонней встречи стран Южного Кавказа. Они подчеркнули, что потенциал сотрудничества между тремя странами, основанный на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности друг друга, до сих пор не используется в полной мере»,- говорится в заявлении.

«Целью встречи является развитие трехстороннего сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, в целях содействия устойчивому развитию и процветанию региона. В то же время, сотрудничество в соответствующих сферах может способствовать решению общих проблем и, в конечном итоге, послужить импульсом для долгосрочной стабильности и быстрого развития региона Южного Кавказа. В ходе встречи в атмосфере открытого обмена мнениями были представлены взгляды на потенциальные направления сотрудничества.

В завершение участники встречи отметили, что данная встреча, рассматриваемая как начальный этап на пути повышения уровня доверия и диалога, прошла в позитивной и конструктивной атмосфере», -отмечает МИД.