Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) разработали и наладили производство трех новых беспилотников — одного для противодействия дронам и двух барражирующих боеприпасов для ударов по противнику на близком расстоянии.



Об этом сообщило агентство Tasnim.



По его данным, речь идет о квадрокоптере "Сайе" ("Тень"), предназначенном для ПВО и борьбы с беспилотниками, о малом барражирующем боеприпасе "Гаседак" ("Одуванчик") с возможностью автономного полета, а также о "миниатюрном барражирующем боеприпасе", который похож на американский Switchblade 300.



Как отмечает Tasnim, эти беспилотники способны в значительной мере удовлетворить потребности тактических сухопутных подразделений, а также задачи ПВО по противодействию растущей угрозе со стороны малых дронов на коротких дистанциях.