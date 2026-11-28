Армянская компания Improvis Aerospace & Defense (IAD) объявила о создании полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов — от проектирования до выпуска готовых изделий с технологиями искусственного интеллекта.



Подразделение по разработке и производству БПЛА возглавил Хачатур Мелконян. Ранее он работал инженером-технологом в армянской компании AirWorker и участвовал в создании разведывательного беспилотника AW5R.

В IAD рассчитывают, что объединение инженерного опыта в области авиастроения и разработок в сфере искусственного интеллекта позволит расширить возможности отечественного производства беспилотников и даст новый импульс развитию отрасли в Армении.

Источник: Sputnik Армения