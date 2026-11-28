Бывшему генпрокурору Армении Борису Назаряну предъявлено обвинение в рамках дела об убийстве заместителя министра обороны Ваграма Хорхоруни в 1998 году.



По версии Следственного комитета, Назарян, занимавший пост генпрокурора в 1999–2001 годах, не обеспечил должного надзора за расследованием убийства. В результате в 2000 году уголовное преследование двух лиц, предположительно причастных к преступлению, было прекращено. Его возобновили лишь в июле 2025 года.

Хорхоруни был убит в ночь на 10 декабря 1998 года у подъезда своего дома. По данным следствия, организатором и соучастником убийства был гражданин с инициалами С. А., действовавший из корыстных побуждений. За участие в преступлении он пообещал двум сообщникам $10 тыс. и $15 тыс. соответственно. Втроем они подкараулили замминистра у его дома и застрелили.



Источник: Sputnik Армения