На одной из центральных улиц Баку будет ограничено движение транспорта

С сегодняшней ночи на одном из участков улицы Сулеймана Везирова в Баку будет ограничено движение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), с этой ночи будет ограничено движение на участке улицы Сулеймана Везирова в Хатаинском районе столицы — от Европейского лицея Баку до проспекта Бабека.

Ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ.

AAYDA призывает водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.