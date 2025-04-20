В Баку произошел пожар на объекте - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
На объекте, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.
Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС Азербайджана, по вызову на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны министерства.
Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован.
Мероприятия по полному тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
15:33
Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности.
15:20
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжается тушение пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.