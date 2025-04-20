В Баку произошел пожар на объекте - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На объекте, расположенном в Бинагадинском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС Азербайджана, по вызову на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны министерства.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован.

Мероприятия по полному тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

15:33

Сотрудники полиции были привлечены на место пожара, произошедшего на одном из объектов в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В настоящее время полицейские предпринимают меры безопасности.

15:20

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возникновении пожара на объекте, расположенном в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжается тушение пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.