Открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном: прогресс, иллюзия или тупик?

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Введение

После окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 года, Южный Кавказ вновь оказался в центре геополитического внимания.

Одним из важнейших пунктов трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана, стала договоренность по разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе. Ключом к этой разблокировке является гарантия Арменией обеспечения безопасности транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Однако армянская сторона не выполнила до сих свое обязательство.

Невозможно говорить об открытии экономических и транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией без обеспечения безопасной и беспрепятственной связи Нахчывана с остальной частью Азербайджана. Это – суть Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. Сегодня армянская сторона категорически лишает азербайджанский народ права на транспортное сообщение с Нахчываном.

Несмотря на прошедшее время, вопрос открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном остаётся не только нерешённым, но и приобретает новые противоречивые черты. Армения, не выполняя договоренности Трехстороннего заявления, пытается подвергнуть его ревизии и выступает со все новыми предложениями, исключающими выполнение Заявления.

В начале 2024 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял о готовности Еревана к разблокировке коммуникаций без увязки этого процесса с подписанием мирного соглашения. Однако Азербайджан отреагировал на заявление резко негативно, подчеркнув, что Армения игнорирует обоснованные требования, включая необходимость внесения изменений в её Конституцию, исключения из нее территориальных притязаний к Азербайджану, а также официальный отказ от «приказавшей долго жить» Минской группы ОБСЕ.

Контекст: поствоенное урегулирование и «Зангезурский коридор»

После окончания боевых действий осенью 2020 года Азербайджан возвратил контроль над значительной частью Восточного Зангезура и Карабаха. В подписанном Трёхстороннем соглашении особое внимание уделялось открытию коммуникаций:

«Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях» (п. 9 Заявления от 09.11.2020).

Речь идет о необходимости создания транспортного коридора через южные районы Армении (Западный Зангезур, который после передачи его советской властью Армении именуется Сюником). Баку активно требует реализации обязательства Армении по реализации концепции «Зангезурского коридора», то есть маршрута без вовлечённости армянской стороны в процесс контроля. Ереван же выступает против любого формата, который может быть расценён как экстерриториальный транзит, что противоречит взятым им обязательствам.

Сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана должно быть безопасным и беспрепятственным. Это обязательство, взятое на себя Республикой Армения в Трехстороннем заявлении от 9/10 ноября 2020 года. А это означает, что ни пограничному контролю, ни таможенным процедурам железнодорожное сообщение между Нахчываном и остальной частью Азербайджана не подлежит. Речь идет о транзитном перемещении людей, транспортных средств и грузов между двумя частями Азербайджана без остановки на территории Республики Армения. Поэтому содержание перевозимого и личности перемещающихся лиц к Республике Армения никакого отношения не имеют. Транспортные средства должны пересекать границу Армении без проверок и без остановок на транзитной армянской территории. Таможенным и пограничным процедурам подвержены будут те, кто следует в Армению и делает остановку на территории Армении.

Позиция Армении: дипломатическое лавирование или армянская хитрость?

Выступая на различных дипломатических площадках в 2024–2025 годах, Арарат Мирзоян и премьер-министр Никол Пашинян неоднократно озвучивали готовность Армении к открытию транспортных сообщений, включая железную дорогу по маршруту Мегри–Горадиз, а также автомагистраль, соединяющую Нахичевань с материковой частью Азербайджана. Однако обуславливая их условиями, не предусмотренными и противоречащими Трехстороннему заявлению.

Ключевые тезисы армянской позиции:

Коммуникации должны функционировать под полным суверенитетом и юрисдикцией Армении.

Вся инфраструктура подлежит внутреннему таможенному и пограничному контролю.

Мирное соглашение и открытие дорог — процессы параллельные, но не взаимозависимые.

Армянская сторона подчёркивает, что ключевым условием для открытия маршрутов является сохранение национального суверенитета и юрисдикции над транспортной инфраструктурой. Армения отвергает любые механизмы, которые могут быть восприняты как экстерриториальные коридоры, в том числе так называемый "Зангезурский коридор", на котором настаивает Азербайджан. В этом контексте Армения предлагает обсудить открытие маршрутов в формате, приемлемом для обеих сторон, без политической увязки с окончательным мирным соглашением.

Вся эта позиция противоречит п. 9 Трехстороннего заявления, обязательствам, которые Армения взяла на себя, подписавшись под ними.

На днях глава армянского МИД Арарат Мирзоян вновь заявил, что Армения готова открыть коммуникации с Азербайджаном, не связывая этот процесс с подписанием мирного соглашения.

Однако следует иметь ввиду, что в Конституции Армении 1995 года с поправками 2005 года содержатся положения, касающиеся территориальных притязаний на территории Азербайджана, что Азербайджан считает недопустимым при подписании мирного соглашения. Пашинян в 2023 году уже заявлял о необходимости «адаптации конституционных норм к реалиям», периодически менял свою риторику, но конкретных действий не было.

Позиция Азербайджана: дипломатическое давление и «тест на искренность»

Азербайджан расценивает поведение Армении как «двойную игру». Любимые выражения официальных лиц Армении: «Армения готова…» и «без предусловий». По мнению официального Баку:

Конституция Армении всё ещё содержит элементы, оспаривающие территориальную целостность Азербайджана. В частности, говорится о «миссии армянского государства по объединению с Арцахом». 1 декабря 1989 года было принято совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», которое нарушило сразу три конституции в Советском Союзе – Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и Конституцию Армянской ССР. С момента принятия оно стало нелигитимным и юридически ничтожным. На его основе 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, «развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года», принял Декларацию о независимости Армении, которая и легла в основу Конституции Армении 1995 года. Кстати, в п.12 Декларации 1990 года содержатся территориальные претензии и к Турции.

Минская группа ОБСЕ утратила свою легитимность после 2020 года. Группа не справилась со своей миссией и только легитимизировала статус-кво, выгодный Еревану. Конфликт уже разрешен, территориальная целостность восстановлена. МГ является «покойником, которому не выписано свидетельство о смерти».

Формула «Зангезурского коридора» рассматривается как выполненное обязательство Армении. Азербайджан настаивает на том, чтобы данный транспортный коридор функционировал в режиме, аналогичном транзиту без внутреннего армянского контроля, что вызывает обеспокоенность Еревана. Следует обратить особое внимание на последний абзац пункта 9 Заявления, который гласит: «По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана». Слова «согласование», «новых транспортных коммуникаций», по сути, означают, что дальнейшая реализация предшествующих положений пункта 9, открытие «Зангезурского коридора», после подписания Заявления не зависят от воли армянской стороны. Ее мнение, воля будут иметь значение уже только при строительстве новых транспортных коммуникаций.

По мнению азербайджанского руководства, отказ Армении от выполнения этих требований ставит под сомнение её готовность к подлинному миру.

Президент Ильхам Алиев в 2024 году напрямую увязал подписание мирного соглашения с отказом Армении от конституционных претензий и роспуском Минской группы: «Мы не позволим Армении диктовать свои условия.

Если они хотят мира — они должны изменить Конституцию и навсегда закрыть страницу сепаратизма».

Роль России, Запада и региональных держав

После начала военной операции России в Украине в 2022 году её влияние на Кавказе ослабло. Это позволило ЕС и США активизироваться как посредникам в переговорах:

ЕС в лице Шарля Мишеля организовал несколько раундов переговоров между премьером Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе и Кишинёве (2022–2024), эффект которых был нивелирован президентом Франции Макроном.

в лице Шарля Мишеля организовал несколько раундов переговоров между премьером Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе и Кишинёве (2022–2024), эффект которых был нивелирован президентом Франции Макроном. США при администрации Джо Байдена курировали прямые встречи министров иностранных дел и выработку проекта мирного соглашения (в частности, в Вашингтоне и Женеве). Однако, продемонстрировав предвзятую (в пользу армянской стороны) позицию, утратили доверие и статус посредника.

при администрации Джо Байдена курировали прямые встречи министров иностранных дел и выработку проекта мирного соглашения (в частности, в Вашингтоне и Женеве). Однако, продемонстрировав предвзятую (в пользу армянской стороны) позицию, утратили доверие и статус посредника. Россия пыталась сохранить влияние через миротворческий контингент в Карабахе (до осени 2023 года) и предложение собственного проекта соглашения.

Турция выступает в тандеме с Азербайджаном, подчёркивая необходимость открытия коридора Азербайджана с Нахчываном и формируя альтернативный формат — платформу «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия + Россия, Иран, Турция), где Армения пока участвует ограниченно, а Грузия пока отказывается присоединяться.

Стороны предпочли вести переговоры на двусторонней основе без посредников.

Сценарии развития ситуации

Оптимистичный сценарий

Стороны приходят к договорённостям по разблокировке коммуникаций. Армения сохраняет юрисдикцию, Азербайджан получает безопасный и беспрепятственный выход к Нахчывану, что снижает напряжённость. Это создаёт основу для постепенного восстановления доверия и перехода при выполнении двух озвученных условий к подписанию полноценного мирного соглашения.

Умеренный сценарий

Продолжение переговоров без практических шагов, сопровождающееся периодическими дипломатическими кризисами. Разблокировка коммуникаций затягивается, но не исключается в перспективе. Противоречивая риторика армянской стороны – явится сопровождением этого подвешенного состояния.

Пессимистичный сценарий

Обострение ситуации на фоне обстрелов азербайджанской территории, срыва переговоров, иных возможных провокации, иных возможных провокаций, обусловленных нестабильной внутриполитической ситуацией в Армении. Локальные столкновения в результате этих провокаций. Доверие окончательно подорвано, и стороны возвращаются к политике взаимных обвинений и изоляции.

Заключение

Ситуация вокруг открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном отражает всю сложность и многослойность постсоветских конфликтов. За вопросами транспортной логистики скрываются вопросы исторической памяти, территориального суверенитета и геополитических приоритетов. Открытие дорог — это не только экономическая необходимость, но и символ политического сближения.

Однако Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном остаётся крайне уязвимым. Несмотря на риторику о готовности к открытию коммуникаций, позиции сторон по-прежнему далеки от компромисса. Успех нормализации зависит только от политической воли внутри самих стран. Без устранения глубоких противоречий в армянском обществе, покаяния Армении и формирования механизмов взаимного доверия открытие коммуникаций рискует остаться лишь дипломатической декларацией, не имеющей практического продолжения.