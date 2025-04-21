В Таиланде в ДТП с рейсовым автобусом погибли семь человек - ФОТО

По меньшей мере 7 человек погибли и более 30 пострадали в Таиланде в результате ДТП с пассажирским автобусом.

Об этом сообщила газета Naewna.

По ее данным, автобус следовал из курортного города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке королевства. Авария произошла в провинции Прачинбури неподалеку от Бангкока 21 апреля в 01:40 по местному (20 апреля 22:40 по бакинскому) времени.

Согласно информации, у автобуса отказали тормоза, после чего он столкнулся с грузовиком, в результате чего начался пожар.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП.