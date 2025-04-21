 Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против азербайджанского народа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против азербайджанского народа

First News Media09:45 - Сегодня
Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против азербайджанского народа

Сегодня продолжится судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Судебные заседания проходят в Бакинском военном суде.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Поделиться:
212

Актуально

Общество

В села Сарыджалы и Баллыджа возвращаются очередные группы бывших вынужденных ...

В мире

Reuters: Умер Папа Римский Франциск

Общество

Пожар на складе в Баку парализовал движение в центре города - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Точка зрения

Французский фактор нестабильности на Южном Кавказе

Политика

В Багдаде прошли азербайджано-иракские межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в совершении военных преступлений против азербайджанского народа

Премьер Пакистана приветствовал возобновления прямых авиарейсов Лахор-Баку

Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили соглашение между Иреваном и Баку

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Пострадавший: Организаторы Ходжалинского геноцида в разное время входили в руководство Армении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Между Азербайджаном и Китаем будет подписано соглашение о безвизовых визитах

Папа Римский Франциск пожелал полного примирения между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

Стала известна дата завершения выплат пенсий за апрель

Сегодня, 12:05

Reuters: Умер Папа Римский Франциск

Сегодня, 12:00

Пожар на складе в Баку парализовал движение в центре города - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:57

Ашуг Намиг Фархадоглу попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Французский фактор нестабильности на Южном Кавказе

Сегодня, 11:50

Bloomberg: цена на золото впервые в истории превысила 3400 за унцию

Сегодня, 11:45

Больше не нужно обращаться в ЗАГС: справка о составе семьи онлайн через «mygov»

Сегодня, 11:40

В выходные дни с банковских карт граждан было украдено около 18 тысяч манатов

Сегодня, 11:35

Азербайджанское искусство представлено на престижной выставке Art Dubai - ФОТО

Сегодня, 11:20

Разбитая дорога Забрат-Балаханы: когда ждать ремонта? - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

Арестован пьяный таксист-автохулиган - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Завтра Землю накроет геомагнитная буря

Сегодня, 10:55

В Багдаде прошли азербайджано-иракские межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня, 10:45

Как завершился вокальный нокаут для азербайджанского участника «Евровидения-2025»? - ВИДЕО

Сегодня, 10:35

Новшество в системе здравоохранения: Начиная с этой даты больничные станут электронными

Сегодня, 10:30

Израиль не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана без поддержки США

Сегодня, 10:25

Трасса Барда-Ханкенди строится ускоренными темпами - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Эльдар Азизов: Проливные дожди в очередной раз вскрыли уязвимые места городской инфраструктуры

Сегодня, 10:15

Армянский музыкант выдал за свою песню Айгюн Кязимовой, попавшую в глобальный музыкальный тренд - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

Предыдущие конституционные референдумы в Армении не отражали волю народа - Пашинян

Сегодня, 10:05
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50