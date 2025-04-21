Трамп надеется, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе.

Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе (в США календарная неделя начинается с воскресенья - прим. ТАСС)", - написал американский лидер. По его утверждению, в таком случае обе стороны "начнут активно вести бизнес" с США, что позволит им "заработать состояние".

Источник: ТАСС