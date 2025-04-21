СГБ доставила в страну и арестовала преступника, скрывавшегося за границей

В Сабаильском районном суде города Баку состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в виде ареста на основании ходатайства следователя и представления прокурора в отношении Наджимова Руслана Рафик оглу, задержанного по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Установлено, что гражданин Азербайджана Руслан Наджимов, 1987 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений террористического характера в составе устойчивой вооруженной группы, пытался скрываться на территории иностранного государства под различными именами.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой госбезопасности, Р.Наджимов был задержан за рубежом и 15.04.2025 г. доставлен в страну для привлечения к следствию.

Решением суда в отношении Р.Наджимова избрана мера пресечения в виде 4-месячного ареста.