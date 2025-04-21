Минимум 12 человек погибли и 30 пострадали в результате удара США по рынку в Йемене

В результате авиаударов США по столице Йемена Сане погибли не менее 12 человек, еще 30 ранены.

Об этом 20 апреля сообщило министерство здравоохранения в правительстве движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — уточняет телеканал Al Masirah.

В настоящее время бригады спасательных служб продолжают поиски возможных пострадавших от налета.