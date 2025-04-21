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На реинтеграцию вынужденных переселенцев в Азербайджане выделяется около 3 млн манатов

First News Media09:17 - Сегодня
На реинтеграцию вынужденных переселенцев в Азербайджане выделяется около 3 млн манатов

На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжаются восстановительные и строительные работы.

В рамках этих усилий бывшие вынужденные переселенцы постепенно возвращаются на свои исконные земли.

По информации, полученной агентством Trend, определен объем средств, которые будут направлены на организацию реинтеграционных мероприятий для возвращающихся на родные земли бывших вынужденных переселенцев и создание устойчивых сообществ.

Так, Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана подписал соглашение с Общественным объединением "Центр исследований, обучения и ресурсов по развитию азербайджанских общин" относительно реализации вышеуказанных работ.

Согласно договору общественному объединению было выплачено 2,9 миллиона манатов.

Отметим, что данное объединение зарегистрировано государством в 2014 году. Его законным представителем является Дадашов Ясин Ширин оглы.

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