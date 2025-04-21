Администрация Трампа сократит финансирование Гарварда еще на $1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить государственное финансирование Гарвардского университета на $1 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Причиной стало нежелание вуза вносить изменения в кадровую и образовательную политику. Издание уточняет, что сокращение затронет гранты на исследования в сфере здравоохранения. Ранее стороны уже сталкивались из-за разногласий по вопросам управления и академических стандартов.

«Администрация Трампа пришла в ярость из-за позиции Гарварда. Это не просто спор — это сигнал другим университетам», — отмечает издание.

15 апреля Дональд Трамп написал, что властям, возможно, стоит лишить Гарвардский университет безналогового статуса.

Позже администрация Дональда Трампа направила Гарвардскому университету запрос о предоставлении данных обо всех иностранных пожертвованиях, грантах и контрактах за последнее десятилетие.

Источник: Gazeta.ru