В Азербайджане в 4 раза увеличены штрафы за умышленную порчу и утерю этих документов

Штрафы за умышленную порчу или утерю документов воинского учета увеличены в 4 раза.

Это нашло отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, за умышленную порчу или утерю военного билета или свидетельства о первичном воинском учете призывники и военнообязанные будут предупреждены или оштрафованы на 200 манатов.

Раньше штраф за это составлял 50 манатов.