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В Сеуле мужчина поджег дом с помощью распылителя для пестицидов, есть погибшие - ВИДЕО

First News Media09:38 - Сегодня
В Сеуле мужчина поджег дом с помощью распылителя для пестицидов, есть погибшие - ВИДЕО

Мужчина устроил пожар на 21-м этаже жилого дома в Сеуле, в результате погиб человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на полицию.

Еще шесть человек пострадали, четырех из них в возрасте от 50 до 80 лет доставили в больницу — пациенты жаловались на отравление дымом и затрудненное дыхание. Двое из них были вынуждены прыгать с четвертого этажа, чтобы спастись от задымления.

Подозреваемый использовал распылитель для пестицидов, в который залил масло. По данным полиции, ему 60 лет.

Мужчина покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой попросил дочь заботиться о больной матери. К письму он приложил 50 тыс. вон ($35) для оплаты счетов за лечение супруги.

Тело мужчины обнаружили на четвертом этаже. Полицейские заявили, что его отпечатки пальцев совпадают с отпечатками на распылителе, который использовали при поджоге.

Пожар в жилом доме тушил более полутора часов, пишет Yonhap.

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