Премьер Пакистана приветствовал возобновления прямых авиарейсов Лахор-Баку

Мы по-прежнему стремимся к достижению новых высот в братских связях между Пакистаном и Азербайджаном по мере углубления нашего сотрудничества во всех секторах.

Об этом говорится в заявлении пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в связи с возобновлением прямых авиарейсов между Лахором и Баку.

Глава правительства приветствовал возобновление прямых рейсов авиакомпании PIA между Лахором и Баку после двухлетнего перерыва, назвав это важной вехой для развития туризма и региональных связей между двумя братскими странами.

Напомним, что 20 апреля после двухлетнего перерыва был осуществлен первый прямой авиарейс по маршруту Лахор-Баку. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Этот маршрут служит дальнейшему расширению воздушного транспортного сообщения между Азербайджаном и Пакистаном.

Источник: Report