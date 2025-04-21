ЦАХАЛ сообщил об уничтожении члена «Хезболлы», снабжавшего движение оружием

В ходе операции, проведенной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Ливана, был ликвидирован член движения «Хезболла» Хуссейн Али Наср — заместитель командира «отряда 4400», который занимается снабжением движения оружием.

Как передает Газета.ру, об этом израильские вооруженные силы сообщили в Telegram-канале.

«Ранее в воскресенье ВВС на основе разведданных нанесли удар по террористу Хуссейну Али Насру, который занимал пост заместителя командующего «отрядом 4400», — говорится в заявлении армии.

Как отмечается, воздушный удар был основан на данных разведки. По информации израильской стороны, Наср координировал нелегальные поставки вооружений в Ливан, взаимодействуя с иранскими оперативниками и используя Бейрутский международный аэропорт.

Он также, как утверждается, участвовал в сделках с контрабандистами на сирийско-ливанской границе, способствуя укреплению военного потенциала «Хезболлы». ЦАХАЛ подчеркнул, что это не первая операция против «отряда 4400», направленная на пресечение его деятельности.