Из-за строительства тоннеля в бакинском метро планируются изменения в работе общественного транспорта

В Баку планируются изменения в работе общественного транспорта в связи со строительством тоннеля между станциями метро "Джафар Джаббарлы" и "Низами".

Как сообщает Report, об заявил пресс-секретарь бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, столичный метрополитен тесно сотрудничает с Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в этом вопросе.

Мамедов напомнил, что строительство тоннеля протяженностью около 200 метров связано с отделением "красной" и "зеленой" линий. На время работ движение поездов между станциями "28 Мая" и "Низами" будет приостановлено. На этом участке планируется задействовать альтернативный транспорт — автобусы.

Станция "28 Мая" продолжит работу в обычном режиме, поезда будут курсировать по направлениям "Ахмедли–Ичеришехер" без перерывов. Также пассажиры смогут сходить на станции "28 Мая" и продолжать движение в направлении "Джафар Джаббарлы-Шах Исмаил Хатаи"

По словам представителя столичной подземки, на время строительных работ поезда не будут курсировать на отрезке "28 Мая" - "Низами". После начала строительства поезда, следующие от станции "28 Мая" до станции "Дернегюль", не смогут двигаться в этом направлении. В этот период предусматривается использование пассажирами альтернативного транспорта - автобусов. Поезда будут курсировать только по маршруту "Низами-Дернегюль", и на этом маршруте препятствий для пассажиропотока не будет.

Он отметил, что ведется анализ пассажиропотока для минимизации неудобств, а окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы.