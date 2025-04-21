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Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана

First News Media20:40 - 21 / 04 / 2025
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана

Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана, на его долю приходится 7,9 процента от общего объема нашей внешней торговли, он также стал лидером по импорту, который составил 17,69 процента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

Подчеркнув наличие огромного еще нереализованного потенциала между двумя странами, глава государства отметил: «Считаю, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами является важным механизмом для углубления двусторонних экономических связей, выявления перспективных направлений сотрудничества и их дальнейшего закрепления в правовой плоскости. Своевременное выполнение решений Комиссии будет залогом успеха наших усилий».

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