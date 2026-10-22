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Общество

В Азербайджане разъяснили правила восстановления пенсий по инвалидности

Редакция 1news19:45 - Сегодня
В Азербайджане разъяснили правила восстановления пенсий по инвалидности

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснил порядок восстановления и повторного назначения ранее установленных трудовых пенсий.

Как сообщили в Фонда, если выплата пенсии по инвалидности, назначенной вследствие общего заболевания, была прекращена из-за истечения срока инвалидности, её можно восстановить, если с момента прекращения выплат прошло не более пяти лет.

Если инвалидность наступает повторно спустя более пяти лет, право на пенсию рассматривается на общих основаниях. При этом восстановление ранее назначенной пенсии по инвалидности по другим причинам не ограничивается сроками.

Восстановление и повторное назначение ранее установленных трудовых пенсий осуществляется в электронном виде. Если это невозможно, граждане могут обратиться в соответствующие подразделения Государственного фонда социальной защиты или центры DOST, лично либо через представителя, предоставив необходимые документы.

Услуга доступна гражданам Азербайджана, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране.

Заявления рассматриваются в соответствии с законодательством, после чего принимается соответствующее решение. Если после прекращения выплат прошло более пяти лет и инвалидность наступила повторно, право на пенсию оценивается заново. При наличии законных оснований пенсия назначается повторно. Если право на неё отсутствует, выносится решение об отказе, о котором заявителя уведомляют по указанным контактным данным.

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