Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Норвегией

22 октября в городе Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Норвегия.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а норвежскую — государственный секретарь министерства иностранных дел Эйвинд Вад Петерссон.

В рамках консультаций было рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Норвегией и отмечена важность обеспечения устойчивости двустороннего диалога. В ходе консультаций были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, научно-образовательной сферах. В то же время обсуждены перспективы сотрудничества в рамках стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана.

Также была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы, уделено внимание вопросам связей и взаимодействия в рамках международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур.

Была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе, работе, проводимой в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных мерах по восстановлению, реконструкции и разминированию, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.