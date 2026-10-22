Рубио: конфликт в Украине можно решить лишь на переговорах

Текущий конфликт в Украине можно решить только за столом переговоров, США готовы выступить посредником.

Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today.

"Этот конфликт крайне сложно завершить", - сказал он, отметив, что президент США Дональд Трамп уделяет ему огромное внимание. "У нас есть сотрудники, которые целыми днями занимаются исключительно поиском путей для преодоления существующих разногласий", - добавил Рубио.

"Это непросто, но скажу так: как бы сложно ни было, достичь результата невозможно, если обе стороны не сядут за стол переговоров. Мы готовы выступить в роли посредника. Именно этим мы и пытаемся заниматься. Мы не утверждаем, что сам факт встречи сторон автоматически решит проблему, но без такой встречи урегулирование невозможно в принципе", - констатировал госсекретарь.

По его словам, "вопрос в том, возможно ли найти компромисс, при котором обе стороны пойдут на уступки, чтобы положить конец войне". "Этот конфликт невозможно разрешить военными средствами. Он может закончиться только дипломатическим путем. Главная задача - найти такое решение, при котором каждая из сторон получит определенную выгоду, но при этом пойдет на уступки, что позволит завершить противостояние", - отметил Рубио.