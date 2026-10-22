Число задержанных после беспорядков во Франции достигло 2,7 тыс.

Число задержанных после беспорядков во Франции 17 октября выросло до 2,7 тыс. человек. Об этом заявил министр юстиции страны Жеральд Дарманен на брифинге у пенитенциарного центра Флёри-Мерожи в департаменте Эсон.

По данным газеты Le Parisien, 217 задержанных с субботы были помещены под стражу. Дарманен отметил, что половина из них ранее не имела судимостей.

«Приняты действительно чрезвычайно жёсткие меры», — подчеркнул министр.

17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД сообщило о 550 тыс. участников. Это вдвое превысило прогнозы аналитиков силовых ведомств.

В некоторых городах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что власти продолжат преследовать участников погромов и грабежей.