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Трамп потребовал от Маска восстановить Киеву доступ к системе Starshield

Редакция 1news00:04 - Сегодня
Трамп потребовал от Маска восстановить Киеву доступ к системе Starshield

Президент США Дональд Трамп потребовал от основателя SpaceX Илона Маска отменить ограничения на использование Украиной военной спутниковой системы связи Starshield.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, вскоре после разговора Трампа и Маска системы возобновили работу, однако скорость передачи данных пока не вернулась к прежнему уровню.

В SpaceX отказались комментировать ситуацию. В Белом доме, в свою очередь, сослались на недавнее заявление Трампа о том, что он не причастен к ограничению доступа к системе.

20 октября WSJ сообщила, что решение ограничить скорость передачи данных для Украины принял лично Маск. По информации издания, в последние недели и Маск, и Трамп выражали недовольство ударами украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На прошлой неделе, как утверждают источники газеты, Маск распорядился снизить скорость передачи данных, из-за чего ряд украинских ударных и перехватывающих беспилотников фактически утратили эффективность. Издание подчёркивает, что решение было принято Маском единолично.

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