В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1, погибли 16 человек
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В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1.
Об этом сообщает CNN.
В результате происшествия погибли 16 человек, еще 32 пострадали. На севере страны обрушились 339 домов.
Эпицентр находился в уезде Бакэн на глубине около десяти километров. Больше всего пострадавших — в Тибетском автономном районе.
Также отмечается, что в некоторых районах пропали электричество и связь. В настоящее время продолжаются поисковые работы.
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