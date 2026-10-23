В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1, погибли 16 человек

В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Об этом сообщает CNN.

В результате происшествия погибли 16 человек, еще 32 пострадали. На севере страны обрушились 339 домов.

Эпицентр находился в уезде Бакэн на глубине около десяти километров. Больше всего пострадавших — в Тибетском автономном районе.

Также отмечается, что в некоторых районах пропали электричество и связь. В настоящее время продолжаются поисковые работы.