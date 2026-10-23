 Завтра часть Баку и Масазыра останется без света | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Завтра часть Баку и Масазыра останется без света

Редакция 1news00:00 - Сегодня
Завтра часть Баку и Масазыра останется без света

23 октября в Ясамальском районе Баку и посёлке Масазыр Абшеронского района пройдут ремонтные и реконструкционные работы на электросетях. В связи с этим в некоторых районах временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 электричество будет ограничено на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуррагима бека Ахвердиева, Ахмеда Джамиля, Музаффара Гасанова, Умида Акперова и Захида Халилова.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 плановые отключения затронут некоторые участки улиц Хагани Дадашова, Камала Рагимова, Мурада Мирзоева, Мир Мохсуна Навваба, Назима Гаджиева, Рахиба Тагиева и Умида Акперова.

В Масазыре с 10:00 до 13:00 возможны кратковременные перебои с электроснабжением на улицах Азадлыг, Истиглалият, Кара Караева и Сахиль, а также в ряде мест жилого массива Зангилан.

После завершения ремонта и реконструкции жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.

Поделиться:
301

Актуально

Мнение

Испытание союза: Почему молчание Анкары ранило Баку сильнее уличных провокаций

Общество

Совет по медиа и вещанию осудил распространение ложной информации об ...

Экономика

Обсуждено развитие сотрудничества между SOCAR и итальянской компанией Eni

Спорт

Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы

Общество

Завтра часть Баку и Масазыра останется без света

В Нефтчале трёхлетний ребёнок погиб под прицепом трактора

Совет по медиа и вещанию осудил распространение ложной информации об Азербайджане

В Баку мужчина избил жену из-за невыглаженных брюк

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Скончался преподаватель Бакинского государственного университета Максуд Бабаев

«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

В Насиминском районе столицы снесут около 30 жилых зданий

Объявленный Азербайджаном в международный розыск турецкий журналист извинился

Последние новости

Трамп потребовал от Маска восстановить Киеву доступ к системе Starshield

Сегодня, 00:04

Завтра часть Баку и Масазыра останется без света

Сегодня, 00:00

Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

22 / 10 / 2026, 23:40

В Нефтчале трёхлетний ребёнок погиб под прицепом трактора

22 / 10 / 2026, 23:20

Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы и незаконного оборота оружия

22 / 10 / 2026, 23:00

Совет по медиа и вещанию осудил распространение ложной информации об Азербайджане

22 / 10 / 2026, 22:40

Число задержанных после беспорядков во Франции достигло 2,7 тыс.

22 / 10 / 2026, 22:20

Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии - ФОТО

22 / 10 / 2026, 22:00

Рубио: конфликт в Украине можно решить лишь на переговорах

22 / 10 / 2026, 21:40

Обсуждено развитие сотрудничества между SOCAR и итальянской компанией Eni

22 / 10 / 2026, 21:27

Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы

22 / 10 / 2026, 21:00

Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане

22 / 10 / 2026, 20:45

Трамп издал странный звук на предвыборном митинге в Южной Каролине

22 / 10 / 2026, 20:40

В Баку мужчина избил жену из-за невыглаженных брюк

22 / 10 / 2026, 20:25

Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Норвегией

22 / 10 / 2026, 20:20

Арестован председатель ОАО «Нахчыван Агросервис»

22 / 10 / 2026, 20:02

В Азербайджане разъяснили правила восстановления пенсий по инвалидности

22 / 10 / 2026, 19:45

Barclays сократит 5 тыс. сотрудников, рассчитывая повысить эффективность за счёт ИИ

22 / 10 / 2026, 19:30

Вэнс: Россия и Украина согласились возобновить переговоры

22 / 10 / 2026, 19:15

Индира Гаджиева приняла участие в заседании министров молодежи и спорта ОТГ в Бишкеке

22 / 10 / 2026, 19:00
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55