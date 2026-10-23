Завтра часть Баку и Масазыра останется без света

23 октября в Ясамальском районе Баку и посёлке Масазыр Абшеронского района пройдут ремонтные и реконструкционные работы на электросетях. В связи с этим в некоторых районах временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 электричество будет ограничено на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуррагима бека Ахвердиева, Ахмеда Джамиля, Музаффара Гасанова, Умида Акперова и Захида Халилова.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 плановые отключения затронут некоторые участки улиц Хагани Дадашова, Камала Рагимова, Мурада Мирзоева, Мир Мохсуна Навваба, Назима Гаджиева, Рахиба Тагиева и Умида Акперова.

В Масазыре с 10:00 до 13:00 возможны кратковременные перебои с электроснабжением на улицах Азадлыг, Истиглалият, Кара Караева и Сахиль, а также в ряде мест жилого массива Зангилан.

После завершения ремонта и реконструкции жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.