Обсуждено развитие сотрудничества между SOCAR и итальянской компанией Eni

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках рабочего визита в Италию встретился с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy этой страны Адольфо Урсо.

Как сообщили в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей в промышленной, торговой и инвестиционной сферах, деятельности итальянских компаний в Азербайджане и продвижения новых совместных проектов. Подчеркивались возможности, создаваемые технологическим и инженерным опытом Италии для развития ненефтегазовой промышленности Азербайджана.

Рассмотрен потенциал партнерства в области горного дела и металлургии, критически важных минералов, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Отмечалась важность расширения бизнес-связей в направлении модернизации производства, трансфера технологий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Затронуты перспективы сотрудничества с финансовыми и инвестиционными институтами Италии для поддержки совместных проектов.

На встрече с главным исполнительным директором компании Eni Клаудио Дескальци было обсуждено развитие сотрудничества между SOCAR и компанией. Были рассмотрены возможности участия SOCAR в новых инициативах совместно с Eni, а также расширения сотрудничества по совместным проектам в третьих странах. Состоялся обмен мнениями о ходе реализации совместного пилотного проекта по производству биотоплива в Азербайджане, перспективах сотрудничества в области энергетического перехода и обмена технологическим опытом.

Итальянская международная энергетическая компания Eni, наряду с разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти и газа в различных странах мира, реализует проекты в сфере возобновляемых источников энергии, биотоплива и сокращения эмиссии углерода.