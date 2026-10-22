В Баку мужчина избил жену из-за невыглаженных брюк

В Баку мужчину оштрафовали на 1500 манатов за избиение жены.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл в посёлке Сабунчи Сабунчинского района Баку.

34-летний Самед Гахраманов (имя изменено) во время ссоры в доме несколько раз ударил жену Гюльназ (имя изменено) по лицу и рукам, причинив ей телесные повреждения. Причиной конфликта стало то, что женщина не погладила его брюки.

По данным издания, мужчина попросил жену погладить брюки, однако она в грубой форме ответила, что у неё нет времени. После этого Самед оскорбил супругу. Когда женщина ответила ему в той же манере, мужчина разозлился и избил её.

По факту было возбуждено уголовное дело.

На суде обвиняемый заявил, что помирился с женой и раскаивается в содеянном. Женщина также сообщила, что не имеет претензий к мужу.

Суд приговорил Самеда Гахраманова к штрафу в размере 1500 манатов.