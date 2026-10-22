Совет по медиа и вещанию осудил распространение ложной информации об Азербайджане

Совет по медиа и вещанию Азербайджана осудил распространение в турецких СМИ и социальных сетях ложных сообщений о массовых арестах в стране из-за ношения хиджаба.

В заявлении Совета отмечается, что утверждения о задержаниях и отъезде жителей из Азербайджана по этой причине не имеют оснований и направлены на манипулирование общественным мнением и формирование искажённого представления о стране с использованием религиозных чувств.

В Совете также подчеркнули недопустимость участия отдельных политических и общественных деятелей в распространении дезинформации и публикации необоснованных обвинений в оскорбительной форме. Подобные действия противоречат их общественной ответственности и представляют собой злоупотребление влиянием на аудиторию.

Совет решительно осудил распространение ложной информации об Азербайджане и призвал представителей СМИ, политиков и общественных деятелей ответственно подходить к публикациям. Гражданам рекомендовали критически оценивать подобные сообщения, проверять сведения по надёжным источникам и не способствовать распространению дезинформации.