Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане

На сегодняшнем заседании Бюро Совета ФИФА объявили даты проведения чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, который в 2027 году совместно примут Азербайджан и Узбекистан.

Как сообщили в АФФА, турнир пройдёт с 17 сентября по 9 октября 2027 года. В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные.

Официальный бренд чемпионата представили 16 октября. Слоган турнира — «Эта игра — для тебя» (Bu oyun sənlikdir) — призывает молодых футболистов вписать свои имена в историю мирового футбола.

Презентация бренда состоялась с помощью специальной проекции на знаковых объектах Баку, в том числе на Девичьей башне и Бакинском олимпийском стадионе.

Болельщики, желающие посетить матчи чемпионата, могут зарегистрироваться на официальном сайте ФИФА, чтобы получать информацию о продаже билетов.