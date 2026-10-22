Путин: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с американскими эмиссарами Россия согласилась возобновить трехсторонние переговоры РФ-США-Украина с целью обсуждения вопроса обеспечения безопасности Украины и РФ после окончательного мирного соглашения.

"В наших переговорах с представителями администрации США мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ИС "Вести" Павлу Зарубину.

При этом президент РФ подчеркнул, что это должны быть мирные соглашения "в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени".

"Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", - заявил Путин.

Российский лидер также сказал, что согласен с тем, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины и России, которые Москва готова возобновить после выхода на окончательное мирное соглашение, должны включать обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности.

"Представитель администрации США (на переговорах с президентом РФ в среду в Петербурге - ИФ) обратил внимание на то, что, если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом я тоже с этим согласен", - сказал Путин.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни". - добавил он.

Источник: Интерфакс