Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы

В Портимане (Португалия) стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен Фархад Раджабли (90 кг) одержал победу над всеми соперниками в возрастной категории M8 и завоевал золотую медаль континентального первенства.

Таким образом, 12-кратный чемпион мира Фархад Раджабли в 12-й раз завоевал и титул чемпиона Европы.

Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов продлится до 25 октября. Азербайджан на континентальном первенстве представляют 15 спортсменов.